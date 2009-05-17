Необходимо поднять тиц и pr. Сейчас показатели Тиц 10 PR 2. От вас сумма сроки и какие гарантии того что через месяц не упадет. Пишите цены сразу. Сайт о туризме. ...
Оптимизация фрейм-сайта - нужен совет
Сайт merci-sun.ru находился в 10-ке Яндексе по нужным запросам. Чтобы сделать сайт интереснее, на него был добавлен flash-плеер. Для этого пришлось поменять структуру на фреймовую: плеер размещается в верхнем статичном фрейме, а содержание сайта – в нижнем.
Но с поисковиками возникла проблема. Яндекс снизил сайт на задворки. Если по ссылке «сохранная копия» попробовать посмотреть главную страницу сайта, то её как будто нет – просто бэкграунд из верхнего фрейма. Это как бы взгляд Яндекса на наш сайт.
Возникла переписка с Яндексом.
Яндекс: Контент фрейма не отдается в коде страниц сайта, поэтому не индексируется нашим роботом.
Я: Но ведь, когда я ввожу адрес сайта, то вижу все его содеражние. Что нужно сделать, чтобы и Яндекс тоже его видел?
Яндекс: Вы видите контент фрейма, так как он подставляется в браузере при запросе
страницы, в html коде, который индексируется нашим роботом, контента фрейма
нет. Чтобы робот увидел контент фрейма, Вы можете указать ему ссылку на этот
документ, например, в карте сайта, но я хочу обратить Ваше внимание на то, что
он будет индексироваться только по своему адресу, на остальных страницах его
также не будет.
В общем, мне кажется причина в другом. Тем более, сейчас, как пишут люди, Яндекс нормально индексирует фреймы. Да и сам я часто попадаю на такие сайты через поисковики.
Задача: найти причину, по которой Яндекс не видит содержимое данного сайта.
Оплата: 600 WMR.
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