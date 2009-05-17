Оптимизация фрейм-сайта - нужен совет

Сайт merci-sun.ru находился в 10-ке Яндексе по нужным запросам. Чтобы сделать сайт интереснее, на него был добавлен flash-плеер. Для этого пришлось поменять структуру на фреймовую: плеер размещается в верхнем статичном фрейме, а содержание сайта – в нижнем.

Но с поисковиками возникла проблема. Яндекс снизил сайт на задворки. Если по ссылке «сохранная копия» попробовать посмотреть главную страницу сайта, то её как будто нет – просто бэкграунд из верхнего фрейма. Это как бы взгляд Яндекса на наш сайт.

Возникла переписка с Яндексом.

Яндекс: Контент фрейма не отдается в коде страниц сайта, поэтому не индексируется нашим роботом.

Я: Но ведь, когда я ввожу адрес сайта, то вижу все его содеражние. Что нужно сделать, чтобы и Яндекс тоже его видел?

Яндекс: Вы видите контент фрейма, так как он подставляется в браузере при запросе

страницы, в html коде, который индексируется нашим роботом, контента фрейма

нет. Чтобы робот увидел контент фрейма, Вы можете указать ему ссылку на этот

документ, например, в карте сайта, но я хочу обратить Ваше внимание на то, что

он будет индексироваться только по своему адресу, на остальных страницах его

также не будет.

В общем, мне кажется причина в другом. Тем более, сейчас, как пишут люди, Яндекс нормально индексирует фреймы. Да и сам я часто попадаю на такие сайты через поисковики.

Задача: найти причину, по которой Яндекс не видит содержимое данного сайта.

Оплата: 600 WMR.