Сайт stalintex ru по запросу "стальинтекс" на первое место в поисковиках яндекс и гугл в рамблере уже на 1-м Для тек кто невнимателен нужно поднять stalintex ru на первом ...
Поднять сайт
Здравствуйте! Необходимо продвинуть сайт http://rpk-chili.jimdo.com/ в своем регионе (красноярск) до 5-10 места.
Интересуют цены и сроки. Бюджет маленький,буду думать над вашими предложениями. В идеале - бартер, рассрочка. (Видеопрезентации, видеосъемка и т.д.)
Предложения будут скрыты, пишите в проект, пожалуйста.
Спасибо!
не пишите в ЛС!!! от них висит браузер, не прочитаю.
АПД:
Ребята,я не профи. Продвижение Яндекс, гугл. Слова: видеоролики, рекламные ролики - наиболее цитируемые в моем регионе по тематике моего сайта. :)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $75Поисковые системы (SEO)3 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Продвигать планирую интернет магазин фейерверков Интересует бюджет по ключевым словам: 1.Фейерверки 2.Продажа фейерверков 3.Продажа пиротехники 4.Продажа салютов 5.Запуск фейерверков 6.Фейерверк шоу. 7.Фейерверки на заказ 8.Салюты с ...Поисковые системы (SEO)28 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть новый сайт, его необходимо проиндексирвоать в разных поисковиках и немного поработать с продвижением в заданном регионе. предложения по цене и срокам в личку. оплата веб мани.Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Необходимо продвижение сайта по запросам: деревянные евроокна окна евроокна евроокна москва производство евроокон пластиковые евроокна сайт: www.forest-okna.ru ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть сайт строительной тематики. Он размещен на бесплатном хостинге. Интересует отдельно цена за: 1) прогон по каталогам; 2) оптимизацию страниц под отдельные поисковые фразы; 3) другие предложенные Вами действия. Также ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется сотрудник для написания уникальных и хорошо оптимизированных под определенные запросы статей. Статьи для магазина по продаже светового, звукового, DJ оборудования, музыкальных инструментов, видеооборудования и т.п. Адрес сайта: http://4club.com.ua/ ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Сайт merci-sun.ru находился в 10-ке Яндексе по нужным запросам. Чтобы сделать сайт интереснее, на него был добавлен flash-плеер. Для этого пришлось поменять структуру на фреймовую: плеер размещается в верхнем статичном фрейме, а содержание сайта – ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо поднять тиц и pr. Сейчас показатели Тиц 10 PR 2. От вас сумма сроки и какие гарантии того что через месяц не упадет. Пишите цены сразу. Сайт о туризме. ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно зарегистрировать сайт http://www.searchindustry.ru/ в DMOZ. Оплата по результату.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Сайт gorizont.com.ua оплата через сервис БС после регистрацииПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад