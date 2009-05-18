Поднять сайт

Здравствуйте! Необходимо продвинуть сайт http://rpk-chili.jimdo.com/ в своем регионе (красноярск) до 5-10 места.

Интересуют цены и сроки. Бюджет маленький,буду думать над вашими предложениями. В идеале - бартер, рассрочка. (Видеопрезентации, видеосъемка и т.д.)

Предложения будут скрыты, пишите в проект, пожалуйста.

Спасибо!

не пишите в ЛС!!! от них висит браузер, не прочитаю.

АПД:

Ребята,я не профи. Продвижение Яндекс, гугл. Слова: видеоролики, рекламные ролики - наиболее цитируемые в моем регионе по тематике моего сайта. :)