По низкочастотному запросу на первое место в индек

$75
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Закрыт29 заявок721 просмотр

Сайт stalintex ru по запросу "стальинтекс" на первое место в поисковиках

яндекс и гугл

в рамблере уже на 1-м

Для тек кто невнимателен нужно поднять stalintex ru

на первом месте сейчас stalinteks ru

это разные сайты и конкурирующие компании

Оплата по факту.

можно безопасную сделку.

так как я заинтересован всегда быть на 1 месте по этому запросу

оплата после поднятия будет сразу 150 (4500 руб.)

75 юзд за первый месяц и 75 юзд за каждый следующий.

но только после вывода. в первый месяц можно только яндекс.

если вообще будет только один поисковик яндекс или гугл то плачу 50 юзд. в месяц

повторюсь если есть сомнения в моей платежеспособности

возможна безопасная сделка.

предоплаты не будет так как несколько предоплат осталось без результата.

16 лет назад
screamhome
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Михаил 
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