Требуется сотрудник для написания уникальных и хорошо оптимизированных под определенные запросы статей. Статьи для магазина по продаже светового, звукового, DJ оборудования, музыкальных инструментов, видеооборудования и т.п. Адрес сайта: http://4club.com.ua/ ...
По низкочастотному запросу на первое место в индек
Сайт stalintex ru по запросу "стальинтекс" на первое место в поисковиках
яндекс и гугл
в рамблере уже на 1-м
Для тек кто невнимателен нужно поднять stalintex ru
на первом месте сейчас stalinteks ru
это разные сайты и конкурирующие компании
Оплата по факту.
можно безопасную сделку.
так как я заинтересован всегда быть на 1 месте по этому запросу
оплата после поднятия будет сразу 150 (4500 руб.)
75 юзд за первый месяц и 75 юзд за каждый следующий.
но только после вывода. в первый месяц можно только яндекс.
если вообще будет только один поисковик яндекс или гугл то плачу 50 юзд. в месяц
повторюсь если есть сомнения в моей платежеспособности
возможна безопасная сделка.
предоплаты не будет так как несколько предоплат осталось без результата.
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