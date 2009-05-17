Раскрутка сайта строительной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок272 просмотра

Есть сайт строительной тематики. Он размещен на бесплатном хостинге.

Интересует отдельно цена за:

1) прогон по каталогам;

2) оптимизацию страниц под отдельные поисковые фразы;

3) другие предложенные Вами действия.

Также интересует цена за постоянную поддержку сайта.

16 лет назад
fastfur
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров