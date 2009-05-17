Сайт stalintex ru по запросу "стальинтекс" на первое место в поисковиках яндекс и гугл в рамблере уже на 1-м Для тек кто невнимателен нужно поднять stalintex ru на первом ...
Раскрутка сайта строительной тематики
Есть сайт строительной тематики. Он размещен на бесплатном хостинге.
Интересует отдельно цена за:
1) прогон по каталогам;
2) оптимизацию страниц под отдельные поисковые фразы;
3) другие предложенные Вами действия.
Также интересует цена за постоянную поддержку сайта.
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