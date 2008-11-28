Качественное видео под ваши задачи ;)
Сделаю качественно видеоролики по вкусным ценам :)
Заряжу ютуб на просмотры
Сторис на охваты
Рилс на лайки!
Ваше видео будут смотреть и пересматривать!
О стиле работы:
Я и фрилансер и заказчик.
Поэтому будучи фрилансером прекрасно понимаю Заказчика,
А будучи Заказчиком - фрилансера.
То есть как исполнитель - стараюсь, делаю вовремя, работаю по той сумме на которую договаривались, быть мобильной.
А как Заказчик стараюсь хорошо ставить задачу и вовремя платить.
Давайте уже поработаем ;)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Презентационный видеоролик для школы английского265 просмотров
- Поздравительный ролик для клиентов Toytota261 просмотр
- Photoshop Secret424 просмотра
- Рекламный ролик для магазина обуви500 просмотров
- Текст для ролика, обучающего игре в покеррруме274 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
15 лет назад
Наталья супер, за ней большое будущее, со мной непросто работать, так как я знаю чего хочу и сделать так чтобы мне все нравилось нелегко, но ей это удалось спасибо, теперь только одна мысль чтобы заказывать еще, пока ее не расхватали
Ответный отзыв
С Дмитрием работать приятно во всех отношениях: - Знает чего хочет, но предоставляет свободу творчества; - Всегда на связи; - С оплатой никаких проблем; Всем рекомендую! Вообще проект интересный. Очень понравилось реализовывать себя в нем!
$100
10 баллов
15 лет назад
Все отлично. Сделала быстро, качественно и недорого. Спасибо.
Ответный отзыв
Денег не заплатил, а так хорошо всё.:)