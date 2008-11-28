tashka22

Наталья tashka22

 
42 годаРоссия/Красноярск
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественное видео под ваши задачи ;)

Сделаю качественно видеоролики по вкусным ценам :)

Заряжу ютуб на просмотры

Сторис на охваты

Рилс на лайки!

Ваше видео будут смотреть и пересматривать!

О стиле работы:

Я и фрилансер и заказчик.

Поэтому будучи фрилансером прекрасно понимаю Заказчика,

А будучи Заказчиком - фрилансера.

То есть как исполнитель - стараюсь, делаю вовремя, работаю по той сумме на которую договаривались, быть мобильной.

А как Заказчик стараюсь хорошо ставить задачу и вовремя платить.

Давайте уже поработаем ;)

Отзывы заказчиков
kovalev3000
Дмитрий 
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
24 отзыва
$30
10 баллов
15 лет назад
Сделать несколько простых до 5-минут роликов
Наталья супер, за ней большое будущее, со мной непросто работать, так как я знаю чего хочу и сделать так чтобы мне все нравилось нелегко, но ей это удалось спасибо, теперь только одна мысль чтобы заказывать еще, пока ее не расхватали
С Дмитрием работать приятно во всех отношениях: - Знает чего хочет, но предоставляет свободу творчества; - Всегда на связи; - С оплатой никаких проблем; Всем рекомендую! Вообще проект интересный. Очень понравилось реализовывать себя в нем!
Ответный отзыв
Toropov-Alex
Алексей 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
$100
10 баллов
15 лет назад
Рекламный ролик для агентства недвижимости
Все отлично. Сделала быстро, качественно и недорого. Спасибо.
Денег не заплатил, а так хорошо всё.:)
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