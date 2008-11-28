Качественное видео под ваши задачи ;)

Сделаю качественно видеоролики по вкусным ценам :)

Заряжу ютуб на просмотры

Сторис на охваты

Рилс на лайки!

Ваше видео будут смотреть и пересматривать!

О стиле работы:

Я и фрилансер и заказчик.

Поэтому будучи фрилансером прекрасно понимаю Заказчика,

А будучи Заказчиком - фрилансера.

То есть как исполнитель - стараюсь, делаю вовремя, работаю по той сумме на которую договаривались, быть мобильной.

А как Заказчик стараюсь хорошо ставить задачу и вовремя платить.

Давайте уже поработаем ;)