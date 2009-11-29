3д маска глубины под стереограмму, сегодня

$5
3D-графикаЗакрыт3 заявки353 просмотра
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Нужно сделать маску глубины для стереограмм. Результат - в приложении.

что нужно сделать - 3д Рука показывает "Ок"

ваши предложения в проекте.

пожалуйста не пишите в личку.

14 лет назад
tashka22
Наталья 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
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