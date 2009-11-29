3д маска глубины под стереограмму, сегодня

Есть план по моделингу, который нужно выполнить до конца года. Подробное описание только по icq. Предоплаты нет! оплата после сдачи модели. Моделим (3d max\vray) Набор продолжается!!! P.s Оставляйте ссылки на портфолио и номер icq
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать маску глубины для стереограмм. Результат - в приложении.
что нужно сделать - 3д Рука показывает "Ок"
ваши предложения в проекте.
пожалуйста не пишите в личку.
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