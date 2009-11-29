Создание моделей по чертежам autocad -> 3D

Есть проекты металлоконструкций в автокаде (хоз блок, гараж,навес).

Сам проект - каркас из труб.

Надо: соблюдая пропорции смоделировать и обшить требуемым материалом (профнастил, поликарбонат, металл), требуемого цвета. Проекты постоянно появляются новые. Сроки - 1-2 проекта в день. Мне на выходе нужны качественные рендеры и сам файл 3D. Щас есть 4 проекта, завтра будут ещё.

Пишите цену за 1 и срок на исполнение.