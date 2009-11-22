Анимация логотипа для видео заставок

3D-графикаЗакрыт25 заявок470 просмотров
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Приветствую,

нужно сделать видео заставку для клипов и ролликов. Чтобы перед началом каждого роллика наших партнеров мы могли вставить эту заставку о нашей фирме.

пример сценария:

появляется логотип (см вложение), потом звучит выстрел и пробивает дырку в логотипе (это буква О в слове Rock), затем завинчиваются винты со скрипом (которые там же на лого). И все это в звуковом сопровождении в настроении и атмосфере рока. причем логотип может появляться не сразу в готовом виде а собирающийся из разных деталей.

будет полезно посмотреть наш сайт - rockbunker.ru

заставка должна состоять из двух частей по 5-20 сек

1. для вставки в начале клипа, появление лого, название фирмы.

2. для вставки в конце клипа, лого, название фирмы, телефон, www

как сделать?

возможно это может быть 3d графика совмещенная с флешь эфектами.

Пишите ваши цены тут и не забудьте дать ссылочки на портфолио

спасибо

да, забыл дописать, есть исходник логотипа в формате psd где все разнесено по слоям

14 лет назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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