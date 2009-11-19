3d моделирование

3D-графикаЗакрыт26 заявок1135 просмотров
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Есть план по моделингу, который нужно выполнить до конца года.

Подробное описание только по icq.

Предоплаты нет! оплата после сдачи модели.

Моделим (3d max\vray)

Набор продолжается!!!

P.s Оставляйте ссылки на портфолио и номер icq

14 лет назад
semikk
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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