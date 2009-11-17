3D схема проезда для сайта

3D-графикаЗакрыт18 заявок471 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наглядная схема проезда для сайта в виде небольшого 3d макета местности

Жду предложений с примерами работ!!

14 лет назад
maxim77
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Подготовка 3Д графического контента для сайта

    $2300

    Необходимо создать графическое наполнение для сайта по продаже обьекта недвижимости. Сам объект представляет из себя 16-этажное жилое здание. В котором все этажи типовые, а все квартиры на них тоже типовые (отличаются только зеркально). Под зданием небольшой ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash-блок

    Требуется за 2 недели максимум разработать flash-блок по уже готовым материалам. Ориентировочный сценарий в приложении. Работа уже начата, все исходники, включая исходники в 3DMax, предоставлю. Если Вы готовы взяться за эту работу, напишите, пожалуйста, условия ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анимация флага

    $10

    Добрый день господа! Есть вот такая анимация http://www.arsenal.com/mobileiframe/graphics.aspx?type=ANIM&amp;cat=ARS_3DCRESTS&amp;opttxt=3D%20Crests под названием Gunners Crest Banner - мне нужна аналогичная штуковина. С выбранным кандидатом обговорим какие лого мне надо будет на нее наложить (их будет несколько). Для опытного 3д дизайнера ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • 3d визуализация серии проектов коттеджей

    Фотореал, на буржуйском уровне с окружением (зелень, ландшафт, погода, настроение), пример прилагается. таких 4 проекта. Интересует предложение по ценам (будет серияч работ с модификациями), сроки и портфолио исполнителя. Архикадовский проект предоставляется.

    3D-графика29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Заставка для телепередачи

    Нужно: Шапки к программам. 10 – 15 секунд каждая / 7 программ Полоска, колонка для представления ведущего / к 7 программам Общая заставка канала (появление лого + подпись) и еще некоторая анимация

    3D-графика21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Визуализация коттеджа

    Доброго времени суток! Требуется: 1. фотореалистичная визуализация коттеджа. Необходимо изображение тыльной и фасадной стороны дома. Качество по примеру http://www.weblancer.net/users/vitalz/portfolio/626884.html#item , http://www.weblancer.net/users/TAGANCHIN/portfolio/358368.html#item 2. 2 изображения общего плана коттеджного мини-поселка (6 одинаковых домов) и также в высоком качестве. Изображения ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 3D-моделирование для оформления POSM

    Требуется специалист, который создаст дизайн-макет пакета для продукции, с моделированием элементов изображенных на нем. Самым кратким описанием работы послужит референс http://static.novate.ru/files/u1240/bag_ads_6.jpg. Должно создаваться ощущение, что тот кто несет пакет,на самом деле несет ящик с бутылками. Оформление ...

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка анимации

    $250

    Требуется разработать анимацию: http://floomby.ru/content/wjKWayYeEq/ Вся дополнительная информация только по icq: 119401

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модель авто EMW 340

    Нужна модель EMW 340 (BMW производство ГДР) через 1,5 недели Выпуск BMW-340 начался в 1949 году - в СССР автомобиль, как и его предшественник, поступал по программе репатриации. Поставки шли до 1952 года, когда "Автовело", по решению ...

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад