Заставка для телепередачи

Необходимо создать графическое наполнение для сайта по продаже обьекта недвижимости. Сам объект представляет из себя 16-этажное жилое здание. В котором все этажи типовые, а все квартиры на них тоже типовые (отличаются только зеркально). Под зданием небольшой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно:
Шапки к программам. 10 – 15 секунд каждая / 7 программ
Полоска, колонка для представления ведущего / к 7 программам
Общая заставка канала (появление лого + подпись)
и еще некоторая анимация
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