3D-моделирование для оформления POSM

Требуется специалист, который создаст дизайн-макет пакета для продукции, с моделированием элементов изображенных на нем. Самым кратким описанием работы послужит референс http://static.novate.ru/files/u1240/bag_ads_6.jpg. Должно создаваться ощущение, что тот кто несет пакет,на самом деле несет ящик с бутылками.

Оформление пакета в нашем случае - ящик с молочными бутылками.

Все материалы будут предоставлены дополнительно, после рассмотрения портфолио.

Бюджет оговаривается дополнительно.