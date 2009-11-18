Нужна заставка при загрузке flash игры

Нужна заставка/3D ролик перед флеш игрой в таком же духе как на сайте: e-puzzles_fr, зайдите в любую игру.

Только вместо пазла и буквы "е" чтоб крутился логотип (в архиве).

Еще потребуется (но это будет оговариваться отдельно):

1) вставка этого ролика в исходник флеш игры

2) вставить таймер/отсчет времени как в играх на e-puzzles_fr

3) заменить кнопку в компоненте