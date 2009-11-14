Модель авто EMW 340

Необходима интерьерная визуализация. Проект представляет из себя квартиру с готовыми архитектурными планами и планами интерьера. Необходимы следующие визуализации: 1. Кухня (есть готовая модель мебели) 2. Спальня (любая мебель) 3. Салон (любая мебель, планировка по чертежу) 4. Ванная (любое) Чертеж, список материалов и ...
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Нужна модель EMW 340 (BMW производство ГДР)
через 1,5 недели
Выпуск BMW-340 начался в 1949 году - в СССР автомобиль, как и его предшественник, поступал по программе репатриации. Поставки шли до 1952 года, когда "Автовело", по решению правительства СССР, перешло в собственность ГДР.
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