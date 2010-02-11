Визуализация коттеджа

Дима, привет! Вот решил наконец-то написать слова благодарности за выполненную работу. Пусть все знают, что есть такой Дима Щербак, который отлично делает свою работу, помнит о сроках и оставляет приятное впечатление от общения с ним! ;)) Спасибо и всего тебе наилучшего! Надеюсь не в последний раз!