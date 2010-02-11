Необходима интерьерная визуализация. Проект представляет из себя квартиру с готовыми архитектурными планами и планами интерьера. Необходимы следующие визуализации: 1. Кухня (есть готовая модель мебели) 2. Спальня (любая мебель) 3. Салон (любая мебель, планировка по чертежу) 4. Ванная (любое) Чертеж, список материалов и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Требуется:
1. фотореалистичная визуализация коттеджа. Необходимо изображение тыльной и фасадной стороны дома. Качество по примеру http://www.weblancer.net/users/vitalz/portfolio/626884.html#item , http://www.weblancer.net/users/TAGANCHIN/portfolio/358368.html#item
2. 2 изображения общего плана коттеджного мини-поселка (6 одинаковых домов) и также в высоком качестве. Изображения необходимо будет вставить в фотографию окружающей природы
3. одно изображение поселка качества по примеру картинки "демо", что в приложении
4. 360° облёт камеры вокруг дома по примеру http://olympic-park.com.ua/ru/cotedge_pr/projects/1111/
Исходные данные:
1. поэтажный план, фасад, генплан в AutoCAD
2. модель коттеджа в 3DS Max 9 + модель всех 6-ти домов на участке
3. 3d картинки коттеджа и поселка в разных планах
4. фотографии окружающей природы
Часть исходных данных можно загрузить по ссылке http://files.mail.ru/LMBTPI
Указывайте стоимость и срок отдельно по каждому из 4-х пунктов.
За уточняющей информацией обращайтесь по адресу [email protected]
- Похожие заказы
- 3D-графика1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходима реалистичная экстерьерная визуализация. Проект представляет из себя жилое здание с готовыми архитектурными чертежами, ландшафтными планами. Необходимы следующие визуализации: 1. Общая перспектива, вид с высоты человеческого роста (камера будет указана в чертеже) 2. То же самое, только вечерний вид Чертеж, ...Завершен14 лет назад
Требуется специалист, который создаст дизайн-макет пакета для продукции, с моделированием элементов изображенных на нем. Самым кратким описанием работы послужит референс http://static.novate.ru/files/u1240/bag_ads_6.jpg. Должно создаваться ощущение, что тот кто несет пакет,на самом деле несет ящик с бутылками. Оформление ...3D-графика10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется разработать анимацию: http://floomby.ru/content/wjKWayYeEq/ Вся дополнительная информация только по icq: 119401Закрыт14 лет назад
Нужна модель EMW 340 (BMW производство ГДР) через 1,5 недели Выпуск BMW-340 начался в 1949 году - в СССР автомобиль, как и его предшественник, поступал по программе репатриации. Поставки шли до 1952 года, когда "Автовело", по решению ...3D-графика17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Необходимо отрисовать в 3d логотип и создать flash шапку сайта. Исходники - в .psd.Завершен14 лет назад
- $1500
Идея-создать трёхмерную карту города которая просматривается на сайте.Требуется написать платформу для модели города ( SketchUp ) с интерфейсом при помощи которого администратор мог бы добавлять информацию об улицах, домах и т.д. Ниже вложен файл с ...3D-графика4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Нужна заставка/3D ролик перед флеш игрой в таком же духе как на сайте: e-puzzles_fr, зайдите в любую игру. Только вместо пазла и буквы "е" чтоб крутился логотип (в архиве). Еще потребуется (но это будет оговариваться отдельно): 1) вставка ...Завершен14 лет назад
Нужен Flash программист и 3D модельер (желательно в одном лице) для создания Анимированной модели здания и квартир для сайта строительной компании.Основная идея, это возможность посетителя видеть квартиру в разрезе и вращать её для полного обзора, ...3D-графика8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Для игры необходимо изготовить мультяшных героев по типу: http://cache.g4tv.com/ImageDb3/107601_m/Find-your-soulmate-in-this-animated-MMORPG-from-MaxON-Soft-Corp-for-the-PC.jpg http://www.cgarena.com/gallery/3d/description/fullimages/Samantha01.jpg http://www.cgarena.com/gallery/3d/description/fullimages/lost_pal.jpg http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/451305 http://www.turbosquid.com/3d-models/obj-beautiful-bride-girl/487842 http://www.turbosquid.com/3d-models/character-rigged-uniform-3d-model/403956 http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-cartoon-family/482089 Пример окружающей среды: http://xspblog.com/wp-content/uploads/2008/09/0234.jpg3D-графика24 заявкиЗакрыт14 лет назад