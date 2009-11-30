Подготовка 3Д графического контента для сайта

$2300
3D-графикаЗавершен25 заявок641 просмотр
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Необходимо создать графическое наполнение для сайта по продаже обьекта недвижимости.

Сам объект представляет из себя 16-этажное жилое здание. В котором все этажи типовые, а все квартиры на них тоже типовые (отличаются только зеркально). Под зданием небольшой сад и стоянка на 100 автомобилей

Список граф.контента, необходимого для наполнения сайта:

1. Визуализация экстерьера

2. Визуализация экстерьера (вечер)

3. Девять визуализаций интерьера (кухня, 2 картинки салона, 3 комнаты, ванная, кабинет, лестничная площадка)

4. Отрисовка четырех планов (прилегающая территория, первый этаж, типовый этаж, типовая квартира)

5. Подготовка 3Д модели экстерьера для интерактивной графики (Render to texture->3ds export)

6. Подготовка 3Д модели интерьера для интерактивной графики (Render to texture->3ds export)

7. Подготовка планов для тех же целей

В принципе, создаются 2 экстерьера, 9 интерьеров, 4 плана и на их основе уже интерактив, который предусматривает создание легкой 3ds модели с baked текстурами.

Исходные материалы:

1. Все необходимые чертежи

2. Фотографии с воздуха

3. Дизайнерские планировки (интерьер)

4. Список внешних материалов

5. Бэкграунды

Имеется подробное техническое задание и референсы, вышлю отдельно.

Внимание: работа должна быть завершена в течении 30 календарных дней.

Для ознакомления с ТЗ и заявки на проект, прошу написать почту на адрес: [email protected], с заголовком "Проект по графконтенту, заявка". В письмо прошу вложить ссылку на пример экстерьера, и на пример интерьера в модерном стиле (стекло, металл). Указать сразу аську или скайп. Буду смотреть и тут, но приоритет на почте.

Прошу не писать тем, кто:

1. Не уверен в 30 дневном сроке

2. Не знает что такое baked materials, low-poly

P.S. Я представляю заграничную фирму по продаже недвижимости. Таких проектов, как этот мы можем предоставлять до 3 в месяц, а в случае успешных продаж платим бонусы.

14 лет назад
Ulenspy
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Ivan-Y
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$3000
15 дней
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