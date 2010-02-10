Рисунок биты с шипами

3D-графикаЗавершен15 заявок535 просмотров
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Требуется 3D рисунок и вектор для изготовления бейсбольной биты 63 см с шипами. Бита должна выглядеть грозным оружием, но красивым. Материал биты : алюминий.

По длине биты должна идти надпись : ДЕМОКРАТИЗАТОР

Без предоплаты. Если Москва наличными.

500 WMR

14 лет назад
3448444
Сергей 
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Glip
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Прекрасно справился с работой. Будут еще заказы по 3D однозначно к нему. Спасибо.
Приятно было работать. ТЗ четкое, поправки потом - тоже. Короче, человек знает, что хочет - и может это связно объяснить. Ну и с оплатой никаких проблем: на чем договорились - то и пришло. Побольше бы таких)
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