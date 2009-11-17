Дизайн шкафа в 3D

Необходимо создать графическое наполнение для сайта по продаже обьекта недвижимости. Сам объект представляет из себя 16-этажное жилое здание. В котором все этажи типовые, а все квартиры на них тоже типовые (отличаются только зеркально). Под зданием небольшой ...
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Требуется профессиональный 3D моделлер с опытом не менее 5 лет.
Необходимо разработать дизайн шкафа. Подробности по icq 73 73 22
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