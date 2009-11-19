Сделать 3D модель для распечатки на 3D-принтере

Добрый день господа! Есть вот такая анимация http://www.arsenal.com/mobileiframe/graphics.aspx?type=ANIM&cat=ARS_3DCRESTS&opttxt=3D%20Crests под названием Gunners Crest Banner - мне нужна аналогичная штуковина. С выбранным кандидатом обговорим какие лого мне надо будет на нее наложить (их будет несколько). Для опытного 3д дизайнера ...