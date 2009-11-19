Сделать 3D модель для распечатки на 3D-принтере

Необходимо раскрасить планировки квартир по чертежам DWG. Работа в 2Д, возможно Photoshop, Impression, Dragonfly или т.п. Похожие работы (нужно сделать так-же либо лучше): http://www.incdevelopers.com/images/floorplans/2db.png http://real-estate-virtual-tours.jaincotech.com/images/2d_floor_plan_advance01_large.jpg http://www.2dplan.com/picts/detail5.jpg Чертеж будет выдан выбранному исполнителю. Cроки сжатые - 1 рабочий день. Поэтому настаиваю на 2д :) Схема ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь в создании 3D модели для последующей распечатки на 3D-принтере.
Будет очень неплохо, если человек будетсо вкусом.
Желательно наличие в Киеве ("извести бумагу треба").
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