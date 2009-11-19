Сделать 3D модель для распечатки на 3D-принтере

$50
3D-графикаЗакрыт19 заявок419 просмотров
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Нужна помощь в создании 3D модели для последующей распечатки на 3D-принтере.

Будет очень неплохо, если человек будетсо вкусом.

Желательно наличие в Киеве ("извести бумагу треба").

14 лет назад
oleant
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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