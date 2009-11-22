3д фоны для казуальных игр

Требуются художники для работы над фонами для казуальных игр как в приатаченом примере.

От кандидатов ОБЯЗАТЕЛЬНО: примеры подобных работ и оценка по времени-цене на подобный фон.

Кандидатуры со ссылкой на общее портфолио, без информации к-ю я указала выше - НЕ РАССМАТРИВАЮ.