Разработка низкополигональных моделей и иконок

3D-графикаЗакрыт18 заявок433 просмотра
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Для игры в стиле кибер панк необходимо разработать набор иконок и 3д моделей.

Обереги - 7шт., Разное- 8шт, Патроны - 8 шт, Трофеи - 20шт, Пистолеты - 5шт, Дробовки/Ружья - 8 шт, Автоматы - 8шт, Винтовки/Карабины- 8шт, Ножи- 4шт, Мечи -4шт, Топоры - 4шт, Дубины - 2шт, Молоты - 4шт, Косы - 2шт, Шпаги - 2 шт, Секиры - 2шт, Биты - 2шт, Скипетры - 2шт, Обувь - 6шт, Ноги - 8шт, Корпус- 10шт, Руки - 6шт, Шея - 6шт, Голова - 10шт, Кольца - 6шт, Серьги - 6шт

Итого: 154 объекта.

Из них 43 не нужны в 3д

Хотим найти хорошего дизайнера для сотрудничества и дальнейшей совместной работы.

В ответах прошу указать примерные сроки реализации данной работы и стоимость.

14 лет назад
alexchux
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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