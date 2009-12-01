Катер 20м

3D-графикаЗавершен5 заявок292 просмотра
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Срочно необходима помощь в рендере.

Нужно домоделить небольшую часть катера, поставить ее в море и отрендерить, время до 17,00.

14 лет назад
lars_larsson
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
adidas_UA
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
На 100% удовлетворен результатом. В кратчайший срок был выполнен большой объем работ. В дальнейшем планирую тесное сотрудничество.
Отличный заказчик! Задачи ставит четко, поправки только по делу, оплата своевременна.
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