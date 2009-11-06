Переозвучить ролик

ОзвучиваниеЗакрыт3 заявки267 просмотров
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Только профессиональные студии и НОСИТЕЛИ языка

Требуется переозвучить ролик "губы в губы" 3 персонажа, женским голосом, диктор , носитель АНГЛИЙСКОГО языка.

Хроно фраз 40 секунд.

Обязательно демо голоса, все предложения оставлять тут.

ВНИМАНИЕ:

только профессиональная студия

только профессиональные дикторы

только АНГЛИЙСКИЙ на уровне носителя или НОСИТЕЛЬ

без ДЕМО голосов, предложения не рассматриваются

В ЛИЧКУ ОЧЕНЬ ПРОШУ НЕ ПИСАТЬ!!!!

бюджет не более 2000 руб или 70 wmz

срочность высокая.

14 лет назад
tashka22
Наталья 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
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