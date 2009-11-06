Нужны события для чата на английском, женский приятный голос. формат мп3 1. starting up 2. online 3. offline 4. incoming message 5. outgoing message
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Только профессиональные студии и НОСИТЕЛИ языка
Требуется переозвучить ролик "губы в губы" 3 персонажа, женским голосом, диктор , носитель АНГЛИЙСКОГО языка.
Хроно фраз 40 секунд.
Обязательно демо голоса, все предложения оставлять тут.
ВНИМАНИЕ:
только профессиональная студия
только профессиональные дикторы
только АНГЛИЙСКИЙ на уровне носителя или НОСИТЕЛЬ
без ДЕМО голосов, предложения не рассматриваются
В ЛИЧКУ ОЧЕНЬ ПРОШУ НЕ ПИСАТЬ!!!!
бюджет не более 2000 руб или 70 wmz
срочность высокая.
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