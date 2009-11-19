Запись голосового приветствия

ОзвучиваниеЗавершен13 заявок380 просмотров
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Уважаемые коллеги, необходимо записать голосовое приветствие для АТС

«Добро пожаловать в компанию "Телеком-проект". Если вы знаете внутренний номер абонента, то наберите его прямо сейчас или дождитесь ответа специалиста. Обращаем внимание, что время ответа специалиста может быть несколько минут.»

Записать необходимо приятным женским голосом :)

В вашей заявке указываете

1.сроки и стоимость

2. ссылку на голосовой файл с образцом записи ваших предыдущих работ.

14 лет назад
inoline
39 летСербия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
apolinar
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$40
1 день
Очень качественная работа! Рекомендую!
У Евгения две полноценных звезды. Желаю чтобы их стало пять на его фюзеляже. Пожалуй, один из лучших работодателей! Решения принимает не спонтанно по погоде, а обдуманно, ибо отлично знает, какой требуется результат. Новых высот и успехов в деле фриланса!
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