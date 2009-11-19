Запись голосового приветствия

Нужны события для чата на английском, женский приятный голос. формат мп3 1. starting up 2. online 3. offline 4. incoming message 5. outgoing message
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые коллеги, необходимо записать голосовое приветствие для АТС
«Добро пожаловать в компанию "Телеком-проект". Если вы знаете внутренний номер абонента, то наберите его прямо сейчас или дождитесь ответа специалиста. Обращаем внимание, что время ответа специалиста может быть несколько минут.»
Записать необходимо приятным женским голосом :)
В вашей заявке указываете
1.сроки и стоимость
2. ссылку на голосовой файл с образцом записи ваших предыдущих работ.
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