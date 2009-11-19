Запись голосового приветствия

У Евгения две полноценных звезды. Желаю чтобы их стало пять на его фюзеляже. Пожалуй, один из лучших работодателей! Решения принимает не спонтанно по погоде, а обдуманно, ибо отлично знает, какой требуется результат. Новых высот и успехов в деле фриланса!