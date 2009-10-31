Озвучка малобюджетных аудиороликов

ОзвучиваниеЗакрыт5 заявок213 просмотров
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Для начинающей радиостанции он-лайн игры ищу озвучку для создания ролика. Особого качества не требуется, так как радио аматорское и спонсируется за счет пожертвований. Сумма оплаты за ролик (20 сек) до 100 р.

14 лет назад
Virazh
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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