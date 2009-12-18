Диалог на английском

Уважаемые коллеги, необходимо записать голосовое приветствие для АТС «Добро пожаловать в компанию "Телеком-проект". Если вы знаете внутренний номер абонента, то наберите его прямо сейчас или дождитесь ответа специалиста. Обращаем внимание, что время ответа специалиста может быть ...