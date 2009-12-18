Диалог на английском

$50
ОзвучиваниеЗавершен5 заявок294 просмотра
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Необходимо записать диалог на английском языке. Примерное время диалога 30 минут (из них две минуты пауз)

Формат записи mp3.

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14 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tv-voice
Ирина 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
4 дня назад
14 лет назад
$50
1 день
Все просто супер, никаких нареканий к качеству нет! Спасибо!
Приятно сотрудничать с Александром. Честный, порядочный человек, умеет ценить труд исполнителя! Работает по предоплате, что немаловажно! ))
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