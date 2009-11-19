Сделать 3 баннера 3х6 срочно!

Задача:

Есть видеоролики

Есть вектор, сверстаннный под видеоролик - все элементы.

Есть лого.

Есть схема как должно на баннере располагаться лого и позиции - прописано где адрес, где позиция, где кто находится.

Есть уже вырезанные на прозрачный фон позиции в psd.

Есть шрифты.

Нужно:

Поставить всё в соответствии со схемой на баннер 3х6.

Соблюдая пропорции, читаемость шрифта

Соблюдая стилистику рекламной кампании (всё будет дано)

Соблюдая требования к печати.

Важно: вы должны быть мобильны и на связи эти два дня, срочность достаточно высокая.

Пожалуйста, отмечайтесь в проекте только, у меня много ЛС по разным проектам идет, оно просто не будет прочитано.

расчёт: ЯМ , телефон, по wmz задержка, возможно через contact но с учетом комиссии.