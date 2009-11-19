Билборд 3х6 м, 5+0

$50
Наружная рекламаЗакрыт3 заявки259 просмотров
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Макет билборда 3х6 м, разрешение 360 dpi, 5+0, технические характеристикии в файле. Отличная читаемость с расстояния не менее 40 метров (А4 на 1 метр), контрастность

Рекламируем офисную бумагу оптом

Целевая:

м/ж 60/40%

28-45 лет

менеджеры по снабжению, офис-менеджеры, коммерческие директора средних и крупных компаний с численностью от 50 человек

На макете:

корп. цвет яркий красно-оранжевы й (определяемся с пантоном)

фото ребенка (предоставим в высоком разрешении)

стопка бумаги (или что-то другое, указывающее на бумагу)

текст: бумага и конверты оптом, тел 643-01-70, konvert.su (.su должно быть визуально акцентировано)

14 лет назад
Juliva
Юлия 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
creativdesign
Директор 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
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