Дизайн наружной вывески

Необходимо нарисовать макет баннера 6х3 метра На баннере будет присутствовать трактор(изображение нужно будет вырезать из фото), а также 2 логотипа компаний конкурентов(их нужно будет отрисовать таким образом, чтобы вызывались только ассоциации с оригиналами, но не более) ...