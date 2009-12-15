Дизайн тематических плакатов

Требуется разработать красивый и качественный дизайн 5-6 плакатов формата A0 и A1 на автосервисную тематику. На плакате также отобразить лого, слоган и контакты компании. Все плакаты в едином стиле. Фотографии взять из открытых источников.

Пожалуйста, при указании Вашего предложения оставляйте цену и срок.