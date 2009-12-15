Дизайн тематических плакатов

Наружная рекламаЗавершен40 заявок517 просмотров
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Требуется разработать красивый и качественный дизайн 5-6 плакатов формата A0 и A1 на автосервисную тематику. На плакате также отобразить лого, слоган и контакты компании. Все плакаты в едином стиле. Фотографии взять из открытых источников.

Пожалуйста, при указании Вашего предложения оставляйте цену и срок.

14 лет назад
artemida_design
Артем Клыпа 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Anat
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Как всегда все на высоте. Спасибо!
В очередной раз убедилась, что имею дело с профессионалом. Спасибо за сотрудничество.
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