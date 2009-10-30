Баннер 6х3 м.

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#1$

Необходимо нарисовать макет баннера 6х3 метра

На баннере будет присутствовать трактор(изображение нужно будет вырезать из фото), а также 2 логотипа компаний конкурентов(их нужно будет отрисовать таким образом, чтобы вызывались только ассоциации с оригиналами, но не более) под колесами этого трактора + надписи.

Сверху- логотип нашей компании.

логотипы конкурентов:

http://www.h-hunting.ru/pic/business-b-0020.png

http://agrotrak.ru/img/logo.gif

14 лет назад
fod
38 летСША
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
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Нет заявок фрилансеров
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