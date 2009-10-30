Баннер 6х3 м.

Дизайн 2-х баннеров для наружки. Оплата 20$ . Дороже не предлагайте , срок 1-2 дня. Оплата после утверждения. Заявку на получение Т3 на abadvd(гав)gmail.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать макет баннера 6х3 метра
На баннере будет присутствовать трактор(изображение нужно будет вырезать из фото), а также 2 логотипа компаний конкурентов(их нужно будет отрисовать таким образом, чтобы вызывались только ассоциации с оригиналами, но не более) под колесами этого трактора + надписи.
Сверху- логотип нашей компании.
логотипы конкурентов:
http://www.h-hunting.ru/pic/business-b-0020.png
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