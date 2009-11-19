Реклама на авто

Требуется разработать красивый и качественный дизайн 5-6 плакатов формата A0 и A1 на автосервисную тематику. На плакате также отобразить лого, слоган и контакты компании. Все плакаты в едином стиле. Фотографии взять из открытых источников. Пожалуйста, при ...
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Нужна реклма на авто. Направления стиля в архиве. Авто - мазда 3. Основная нагрузка на графику.
Указывайте стоимость и примеры в схожем направлении!
Спасибо.
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