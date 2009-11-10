Требуется разработать красивый и качественный дизайн 5-6 плакатов формата A0 и A1 на автосервисную тематику. На плакате также отобразить лого, слоган и контакты компании. Все плакаты в едином стиле. Фотографии взять из открытых источников. Пожалуйста, при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для газеты "Дыхание Земли" нужно сделать рисунок на билборд. Сайт газеты dyhanie.ru
Нужен креатив и юмор.
- Похожие заказы
- Наружная реклама1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужен качественный дизайн вывески для наружного применения.Наружная реклама49 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо сделать макет для штендера. (размер штендера 120 на 60) Текст примерно такой: Мир зарубежной недвижимости. Болгария. Лубянский проезд,д. 7, 2 этаж. Тел. 642-32-62, 628-82-41, www.mir-zn.ru Во вложенном файле фотографии и логотип компании.Фотографии можно использовать свои,главное,чтобы ...Завершен14 лет назад
Необходимо нарисовать макет баннера 6х3 метра На баннере будет присутствовать трактор(изображение нужно будет вырезать из фото), а также 2 логотипа компаний конкурентов(их нужно будет отрисовать таким образом, чтобы вызывались только ассоциации с оригиналами, но не более) ...Наружная реклама19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Дизайн 2-х баннеров для наружки. Оплата 20$ . Дороже не предлагайте , срок 1-2 дня. Оплата после утверждения. Заявку на получение Т3 на abadvd(гав)gmail.comЗавершен14 лет назад
Требуется создать красивый баннер на стену. Соотношение сторон 2к3. Стена темная, баннер необходим светлый. Тематику рисунка сообщу, когда согласуем условия сотрудничества.Закрыт14 лет назад
Нужна хорошая идея по продвижению оригинальных запасных частей ко всей линейке тракторов МТЗ. Необходимо заострить внимание на "оригинальности" запасных частей, поставляемых непосредственно от завода-производителя. Итак, объект - запасные части к тракторам МТЗ. Исключительность товара для нашего региона - ...Наружная реклама37 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Нам нужна по наружке ваша помощь по Золотому Сечению, 2 горизонт. банера (8,2х1,2м) и (6,6х1,2м) яркая надпись со знаком (общим) по низу можно мелко типа бегущей строки дизайн-студия, типография, вэб-студия, сувениры, наружная реклама, интерьерная печать один банер вертик. ...Завершен14 лет назад
- $10
Нужен рекламный макет на боковую дверь авто. Подробности и материал прилагается. Результат в формате .aiЗакрыт14 лет назад
Необходим дизайн для штендера. Тематика ремонт компьютеров. Оплата 500 wRЗавершен14 лет назад