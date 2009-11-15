Консультация по подготовке в печать

Наружная рекламаЗакрыт6 заявок183 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые коллеги. Нужна консультация по skype по подготовке растрового изображения к печати на щитах 6х3. Оплата в WMR.

14 лет назад
SergeySedoy
Сергей 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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