Добрый день Уважаемые фрилансеры нашей компании срочно нужно сделать 2 баннера для наружной рекламы. Сроки сжаты. Всю информацию предоставлю! Главное сделать до 13 часов дня по Москве!

Цена 1000 за 2 баннера! Оплата по факту!

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