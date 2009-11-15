Разработка макета перетяжки

$50
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#1$

Крупный магазин бытовой техники, название "Электроглобал", нужен макет перетяжки напротив магазина, указывающий на него, стрелкой. Перетяжка обычная по размеру. Тема-Новый год. Задумка-дед мороз тащит за веревки сани, набитые подарками, и смысл-он уже затарился у нас, а вы? Но можно что то другое, главное что бы было интересно.

14 лет назад
malina75
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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Нет заявок фрилансеров
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