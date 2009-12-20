Баннер-поздравление 6х3 м.

Крупный магазин бытовой техники, название "Электроглобал", нужен макет перетяжки напротив магазина, указывающий на него, стрелкой. Перетяжка обычная по размеру. Тема-Новый год. Задумка-дед мороз тащит за веревки сани, набитые подарками, и смысл-он уже затарился у нас, ...