Баннер-поздравление 6х3 м.

Наружная рекламаЗавершен33 заявки441 просмотр
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Придумать оригинальную идею и нарисовать баннер-новогоднее поздравление 6х3 м.

Клиенты компании - предприятия аграрного сектора: зернопроизводители, фермеры и пр.

Название компании - Холдинг "Русское поле".

логотипы: ruspoleholding.ru/logo.rar

14 лет назад
fod
38 летСША
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
uradesign
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$60
1 день
Представил много вариантов, отличная оперативная работа
С таким заказчиками остаются самые приятные впечатления. Работать было очень интересно.
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