Календарь (нарисовать+обработка фото)

Нужно прорисовать календарь-трио. 95% работы - шапка. Остальное - тексты с адресами, слоганами и т.д.

Профиль компании - спецодежда, средства защиты и т.д.

Шапка календаря.

Изображаем недостроенную кирпичню стенку (не разрушенную, а именно новую не достроенную).

Сверху на нее помещаем строительную каску (белая), мастерок, рабочие перчатки (или рукавицы). Перчатки или рукавицы должны свешиваться со стены в сторону зрителей.

К стене приставляем черенок от лопаты/щетки (не важно, т.к. он не виден), на котором должна висеть рабочая куртка (кокетка куртки обязательно оранжевая....кокетка - проще говоря, ткань на плечах швейного изделия).

Фон за недостроенной стеной должен представлять собой светлый пейзаж чего-либо (в т.ч. и городской). Главное что бы гормонировало это все. Можно добавить дерево. Сам фон за стеной не важен по сути.

Предметы на рисунке должны быть крупными.

Ждем предложений с ценой и сроками.

P.S. В названии тендера присутствует текст про обработку фотографий. Никаких фотографий мы не представляем (у нас их прото нет). Все отки победитель делает сам, если это необходимо.

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Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорирются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги или WMR (WebMoney). Другие валюты или платежные системы по согласованию с нами.

Оплата по факту выполнения работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте пожалуйста своё и моё время.