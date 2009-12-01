Дизайн баннера 1 * 2 метра

Требования к файлу:

Оригинал-макет передается в печать в формате TIFF со слитыми слоями в Background (c LZW комперссией), масштаб 1:1 в цветовой модели CMYK с разрешением 120-150 dpi. Макеты подаются с размерами: 1000 х 2000

Все материалы для баннера (лого, фирменный цвета, картинки) есть в наличии в большом разрешении.

Дизайнеру остается скомпоновать все и сделать "красоту".

В предложении просьба указывать срок, стоимость и портфолио с подобными работами!