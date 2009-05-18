Прогнать сайт по каталогам

Есть сайтик на платн. хостинге Тематика: народная медицина

Надо бы его прогнать по тематическим ресурсам. Перед прогоном высылаете мне лист с обратками, дабы я мог сразу кинуть их на сайт.

Не пишите в личку, пишите всё сразу в предложении. Выбирать буду исходя из приоритетности: меньшая цена, адекватное предложение, примеры работ

п.с. напомните что там из инфы нужно предоставить, алсаб у себя затёр случайно ))

псс. сколько прогон на SE стоит в курсе