Продвижение сайта, вывести в первую десятку Яндекс

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Закрыт23 заявки341 просмотр

Сайт pozitiv-stroi.ru

Основной ключевой запрос - оцинкованный лист

надо по этим запросам вывести сайт в топ 10 выдачи Яндекс.

На текущий момент позиции:

Яндекс - 80,

Рамблер - 27,

Гугль - 34.

можно менять контент и вообще делать все что угодно.

БЕЗ ПОКУПКИ ССЫЛОК - продвижение должно быть без использования бирж ссылок (на данном этапе).

Пишите предложения по срокам и ценам. Конечно же желательна оплата по факту.

16 лет назад
shastra
45 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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