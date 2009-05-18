Сайт stalintex ru по запросу "стальинтекс" на первое место в поисковиках яндекс и гугл в рамблере уже на 1-м Для тек кто невнимателен нужно поднять stalintex ru на первом ...
Продвижение сайта, вывести в первую десятку Яндекс
Сайт pozitiv-stroi.ru
Основной ключевой запрос - оцинкованный лист
надо по этим запросам вывести сайт в топ 10 выдачи Яндекс.
На текущий момент позиции:
Яндекс - 80,
Рамблер - 27,
Гугль - 34.
можно менять контент и вообще делать все что угодно.
БЕЗ ПОКУПКИ ССЫЛОК - продвижение должно быть без использования бирж ссылок (на данном этапе).
Пишите предложения по срокам и ценам. Конечно же желательна оплата по факту.
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