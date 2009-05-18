Продвижение сайта, вывести в первую десятку Яндекс

Сайт pozitiv-stroi.ru

Основной ключевой запрос - оцинкованный лист

надо по этим запросам вывести сайт в топ 10 выдачи Яндекс.

На текущий момент позиции:

Яндекс - 80,

Рамблер - 27,

Гугль - 34.

можно менять контент и вообще делать все что угодно.

БЕЗ ПОКУПКИ ССЫЛОК - продвижение должно быть без использования бирж ссылок (на данном этапе).

Пишите предложения по срокам и ценам. Конечно же желательна оплата по факту.