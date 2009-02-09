Social Engine 2.8 => Social Engine 3

Требуется создать обычный сайт компании информационного характера. ТЗ высылаю на почту после предварительной переписки. Пишите в личку или асю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем есть база юзеров 2.8 версии нужно ставить 3 версию со всеми плагинами(сборку уже готовую для установки предоставлю)
также имеются папки из аплоуда с всем добром пользователей:
uploads_user и uploads_group - Они уже залиты.
Вам нужно все поставить и настроить чтобы все юзеры со всем своим добром были уже на 3 версии.
Указывайте сроки и цены.
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