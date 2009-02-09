Social Engine 2.8 => Social Engine 3

В общем есть база юзеров 2.8 версии нужно ставить 3 версию со всеми плагинами(сборку уже готовую для установки предоставлю)

также имеются папки из аплоуда с всем добром пользователей:

uploads_user и uploads_group - Они уже залиты.

Вам нужно все поставить и настроить чтобы все юзеры со всем своим добром были уже на 3 версии.

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