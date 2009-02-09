XML- карта сайта и работа в админ-панели

Сайт - интернет-магазин.

Необходим программист, который сможет:

1. создать XML-карту для сайта и разместить ее на ресурсе.

2. В данный момент в админке отображается отдельный список товаров, который есть в налчии, необходимо сделать так, чтобы начал отображаться тот товар, у которого в статусе стоит - "нет в наличии", при этом возможность изменения цен, описания и других функций должна быть аналогична тем функциям, которые уже присутствуют. Товары "не в наличии" и "в наличии" должны разделяться, ну например, полосочкой. Колонки с информацией нужно окрасить в серый цвет. Может чуть непонятно написал, но есть некоторые функции, которые здесь не стоит упоминать. Скажу, что там работает парсер и некоторые формулы...

Жду Ваших предложений!

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