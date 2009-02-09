XML- карта сайта и работа в админ-панели

Требуется создать обычный сайт компании информационного характера. ТЗ высылаю на почту после предварительной переписки. Пишите в личку или асю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - интернет-магазин.
Необходим программист, который сможет:
1. создать XML-карту для сайта и разместить ее на ресурсе.
2. В данный момент в админке отображается отдельный список товаров, который есть в налчии, необходимо сделать так, чтобы начал отображаться тот товар, у которого в статусе стоит - "нет в наличии", при этом возможность изменения цен, описания и других функций должна быть аналогична тем функциям, которые уже присутствуют. Товары "не в наличии" и "в наличии" должны разделяться, ну например, полосочкой. Колонки с информацией нужно окрасить в серый цвет. Может чуть непонятно написал, но есть некоторые функции, которые здесь не стоит упоминать. Скажу, что там работает парсер и некоторые формулы...
Жду Ваших предложений!
ЗЫ: Не дублируйте пожалуйста Ваши предложения в личку, пишите только здесь.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужнен php скрипт RSS грабера который собирает все RSS каналы а затем после обработки отправляет по XML RPC/mail на блоги или сохран. в файлы - по выбору. Все должно работать по крону. Более детальное ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требуется сделать небольшой сайт для информационного киоска (терминала). Также приветствуются готовые CMS. Сверху шапка (предоставлю), Меню будет состоять из 7 пунктов. Важно учесть что сайт будет для информационного киоска, т.е. должны быть большие кнопки меню, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть готовый модуль. в нем есть списки раскрывающиеся, необходимо сделать эти списки на Ajax, чтобы выбирая пункт в первом списке, подгружался следующий список, с содержанием, которое относиться к выбранному пункту. и так далее.Завершен15 лет назад
- $20
Требуется 2 скрипта 1. Из командной строки парсит сайт и скидывает данные в БД 2. Обеспечивает web-интерфейс для поиска по спарсенным данным.Завершен15 лет назад
- $100
Для проекта (PHP+MySQL) исправить баги. Оплата через карточку или счет Приват-банка, если нет счета или карточки Привет-банка, просьба не обращаться. Проект http://stonesdubai.com/developmentЗавершен15 лет назад
- $50
Нужно поставить скрипты mainlink на сайты для продажи ссылок. Ставить скрипты буду лично, Ваша задача объяснить что и куда ставить. Сайты на Joomla, а также статические. Требование: связь по icq или скайп. Строго: успешный ОПЫТ установки скриптов mainlink. Дополнения: ...Закрыт15 лет назад
Очень нужен чат с приватом для DLE 7.3. Условия и краткое описание задания прилагается. Бюджет обговорим. Вопросы: 406-013-588Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $2500
Требуется изготовить, либо приобрету готовое решение WAP-казино на java, php бюджет 20 – 110 т рВеб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо на PHP + MySQL создать модуль. Оплата за работу через Приват-банковский карточку или счет. Данный раздел состоит из категорий и под категорий. Каждая категория содержит свой бэкграунд, свои под категории и файлы для скачивания. Если под ...Завершен15 лет назад