Чат для DLE 7.3

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка156 просмотров
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Очень нужен чат с приватом для DLE 7.3.

Условия и краткое описание задания прилагается.

Бюджет обговорим.

Вопросы: 406-013-588

15 лет назад
Greendumb
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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