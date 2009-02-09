Загрузка видео

Требуется кодер, хорошо знающий Invision Power Board, моды и дополнения к нему. Нужен кодер, который единовременно сделает апгрейд модов, форума, компонентов и кое-что доделает к уже имеещемуся. А так же потом будет постоянно поддерживать и помогать ...