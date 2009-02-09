Работа для кодера, знающего Invision Power Board

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки126 просмотров
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Требуется кодер, хорошо знающий Invision Power Board, моды и дополнения к нему.

Нужен кодер, который единовременно сделает апгрейд модов, форума, компонентов и кое-что доделает к уже имеещемуся. А так же потом будет постоянно поддерживать и помогать в развитии форума за отдельную плату. Пишите сюда чем владеете и что умеете.

15 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов