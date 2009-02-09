Нужно подправить движок PHP

Нужно разработать систему поиска туров. Такие как tury.ru(http://www.profi.tury.ru/docs/profi_access_ta.htm) foros.ru exat.ru(http://exat.ru/) Теоретически это выглядит так: импортирования данных( туров) туроператора с его сайта (системы) в мою систему в режиме реального времени. Но если к примеру у ТО тур исчезает то в ...