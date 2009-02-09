Нужно подправить движок PHP

Требуется специалист по Amazon S3 и perl. Задача: на perl написать cgi-скрипт, заливающий через upload файлик на сервер, после чего отправляющий файл на S3 с выводом URL файла на S3. Аккаунт на "Амазоне" создан, от вас нужен ...
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Нужно подправить движок (Партнерская программа, система статистики). Работа на 1-2 часа. оплата по ВМ, имеется персональный аттестат, ICQ: 394814774
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