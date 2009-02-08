Нужна разработка собственной системы!

Нужно разработать систему поиска туров.

Такие как tury.ru(http://www.profi.tury.ru/docs/profi_access_ta.htm)

foros.ru

exat.ru(http://exat.ru/)

Теоретически это выглядит так: импортирования данных( туров) туроператора с его сайта (системы) в мою систему в режиме реального времени. Но если к примеру у ТО тур исчезает то в системе автоматом исчезает тоже.

С возможностью регистрации агентств( пользователей) для входа в личный кабинет.

+ Импортирование данных , тоесть системы, на сайт турагентсва.

Система должна работать так, агентство производит поиск туров в своем личном кабинете, нажимает "бронировать тур" и бронирует на сайте ТО( но не все То так как, не у всех есть ONLINE бронирования.

Пример как работает система можно посмотреть здесь http://www.profi.tury.ru/present/poisk3.html

Все дополнительные вопросы при личном общение.

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