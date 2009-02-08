Нужна разработка собственной системы!

Для портала http://prodengi.kz нужно сделать пару модулей 1. модуль ведения курсов валют, который будет работать аналогично сайту http://kurs.kz или http://cash.rbc.ru/ т.е. возможность обменным пунктам и банкам регистрировать свой обменный пункт, получить ЛиП и обновлять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать систему поиска туров.
Такие как tury.ru(http://www.profi.tury.ru/docs/profi_access_ta.htm)
Теоретически это выглядит так: импортирования данных( туров) туроператора с его сайта (системы) в мою систему в режиме реального времени. Но если к примеру у ТО тур исчезает то в системе автоматом исчезает тоже.
С возможностью регистрации агентств( пользователей) для входа в личный кабинет.
+ Импортирование данных , тоесть системы, на сайт турагентсва.
Система должна работать так, агентство производит поиск туров в своем личном кабинете, нажимает "бронировать тур" и бронирует на сайте ТО( но не все То так как, не у всех есть ONLINE бронирования.
Пример как работает система можно посмотреть здесь http://www.profi.tury.ru/present/poisk3.html
Все дополнительные вопросы при личном общение.
Мои данные [email protected]
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