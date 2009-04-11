Доработать скрипт

Веб-программированиеЗавершен7 заявок283 просмотра
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Вообщем, нужно доделать скрипт форума. (т.е человек начал его делать и исчез)

кто заинтересован контакт: ЛС

15 лет назад
wew
72 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Sefchov
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$150
60 дней
Отличный и терпеливый исполнитель! ) сделал все как надо и до конца ;)
Приятно было сотрудничать. Заказчик знает что ему нужно и может объяснить. Терпеливый
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