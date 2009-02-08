Форма поиска

Требуется коррекция шаблона для IPB. Зайти можно на academbattle.ru и увидеть, что на сером фоне, черные системные разделы не видно. При этом, если изменить их цвет, то цвет названия разделов самого форума тоже становятся другим ...
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Нужно сделать простую форму для поиска
Форма должна состоять из
1. поле для вода текста
2. выбор параметров поиска
2. Параметры поиска
a) Новости
б) Блоги
с) Сонник
д) Сказки
Когда выбирается пункт, поиск происходит по следуйщим адрессам
а) _http://rusfriends.net/index.php?do=search&story=слово поиска
б) _http://rusfriends.net/index.php?do=bsearch&as=слово поиска
с) _http://rusfriends.net/index.php?do=sonnik&op=main&as=слово поиска
д) _http://rusfriends.net/index.php?do=sescazki&as=слово поиска
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